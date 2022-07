Der britische Premierminister Boris Johnson. FOTO: PRU/AFP up-down up-down Regierungskrise in London Premier Boris Johnson gibt auf: Rücktritt als Tory-Parteichef und | 07.07.2022, 10:23 Uhr Von Maximilian Matthies dpa | 07.07.2022, 10:23 Uhr

Der britische Premierminister Boris Johnson will von seinem Amt als Tory-Parteichef zurücktreten. Das berichtete die BBC am Donnerstag unter Berufung auf Regierungskreise. Er wäre damit in Kürze auch sein Amt als Regierungschef los.