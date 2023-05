Gedenkveranstaltung Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Geschichte Blumen an der Neuen Wache zum Weltkriegsgedenken Von dpa | 08.05.2023, 11:29 Uhr

Zum Gedenken an die Kapitulation Deutschlands am 8. Mai 1945 legt der ukrainische Botschafter Makeiev Blumen an der Neuen Wache ab. Andere Gedenkstätten werden in diesem Jahr demonstrativ gemieden.