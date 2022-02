Kiewer U-Bahn FOTO: Emilio Morenatti Krieg „Blanker Horror“ - Was ist in der Ukraine los? Von dpa | 25.02.2022, 21:29 Uhr | Update vor 13 Min.

Den zweiten Tag infolge überzieht Kremlchef Putin die Ukraine, Russlands Brudervolk, mit beispielloser Brutalität. Was ist los in dem Land, in dem plötzlich Krieg herrscht?