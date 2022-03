Ukraine-Konflikt -Flüchtlinge FOTO: Marcus Brandt Ukraine-Krieg Bislang rund 150 Ukraineflüchtlinge in Lübeck registriert Von dpa | 11.03.2022, 10:33 Uhr | Update vor 2 Std.

In Lübeck haben sich bislang etwa 150 Geflüchtete aus der Ukraine registrieren lassen. Man gehe aber davon aus, dass viele weitere Menschen Zuflucht in privaten Haushalten, bei Freunden und Verwandten gefunden haben, so dass die Zahl höher sei, teilte die Hansestadt Lübeck am Freitag mit. Aktuell bereite sich die Stadt auf die Ankunft weiterer Flüchtlinge vor.