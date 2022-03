Ukraine-Flüchtlinge FOTO: HANNIBAL HANSCHKE Migration Bisher gut 6600 Ukraine-Flüchtlinge im Norden erfasst Von dpa | 29.03.2022, 11:50 Uhr | Update vor 10 Min.

Seit Kriegsausbruch in der Ukraine haben in Schleswig-Holstein das Land, die Kreise und kreisfreien Städte 6628 ukrainische Flüchtlinge registriert. Hinzu kommen nach vorläufigen Zahlen 384 Menschen aus Drittstaaten, wie das Innenministerium am Dienstag berichtete. Die meisten von ihnen stammten ursprünglich aus Armenien, Usbekistan und Nigeria.