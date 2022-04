ARCHIV - Reinhard Meyer (SPD), Wirtschafts-, Tourismus- und Verkehrsminister. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild FOTO: Jens Büttner Klimaschutz Bis 2035: Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen Von dpa | 28.04.2022, 13:09 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern will seinen gesamten Energiebedarf bis 2035 aus erneuerbaren Quellen decken. Dieses Ziel hat Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) anlässlich des bevorstehenden Aktionswochenendes zu erneuerbaren Energien unterstrichen. Der Minister sagte am Donnerstag in Schwerin, dafür müsse noch einiges getan werden und teilweise auch noch Überzeugungsarbeit geleistet werden.