Bildungspolitik im „Brennpunkt" Mehr Geld für benachteiligte Schüler: Warum es damit nicht getan ist Von Tim Prahle | 28.05.2023, 15:58 Uhr

Die Bundesregierung will zwei Milliarden Euro für sozial benachteiligte Schüler locker machen. Doch mit diesem Geld ist es noch nicht getan. Es kommt darauf an, was damit geschieht.