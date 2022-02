Ukraine-Konflikt FOTO: Mary Ostrovska/AP Impressionen der Entwicklung Der Ukraine-Konflikt in Bildern: So schrecklich wütet der Krieg im Osten Europas Von Marvin Weber | 24.02.2022, 11:19 Uhr

Russland greift die Ostukraine an. Präsident Wladimir Putin ordnete am frühen Donnerstagmorgen die Militäroperation in den Regionen Luhansk und Donezk offiziell an.