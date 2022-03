Joe Biden FOTO: Patrick Semansky Krieg gegen die Ukraine Biden zu Putin: Diktatoren müssen Preis zahlen Von dpa | 02.03.2022, 00:25 Uhr | Update vor 50 Min.

Heute wendet sich US-Präsident in der „State of the Union“ an die amerikanische Bevölkerung. Doch anders als in vergangenen Jahren adressiert die Rede wohl auch einen Nicht-Bürger: Wladimir Putin.