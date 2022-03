US-Präsident Biden in Polen FOTO: Radek Pietruszka Invasion Russlands Biden: Jeder Zentimeter Nato-Gebiet wird verteidigt Von dpa | 26.03.2022, 19:12 Uhr | Update vor 25 Min.

Bei seiner Rede in Warschau sichert US-Präsident Joe Biden den Menschen in der Ukraine die Unterstützung der USA zu. An Kremlchef Putin wendet er sich mit warnenden Worten.