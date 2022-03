US-Präsident Biden in Polen FOTO: Evan Vucci Krieg in der Ukraine Biden besucht Polen und trifft Geflüchtete Von dpa | 26.03.2022, 12:43 Uhr | Update vor 12 Min.

Biden äußert sich immer wieder mit deutlichen Worten zum Krieg in der Ukraine. Nun will er das erneut tun - und zwar auf seiner Polen-Reise. Das Weiße Haus kündigt eine besondere Rede an.