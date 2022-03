Justitia FOTO: Sonja Wurtscheid Prozesse BGH: Polizei durfte Maskenverweigerer in Gewahrsam nehmen Von dpa | 31.03.2022, 14:49 Uhr | Update vor 26 Min.

Ein Kritiker der Corona-Maßnahmen, der bei einer Demonstration in der Kölner Altstadt keine Schutzmaske tragen wollte, durfte von der Polizei vorübergehend in Gewahrsam genommen werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verwarf die Rechtsbeschwerde des Mannes, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. (Az. 3 ZB 4/21)