Pandemie Bestehende Corona-Regeln gelten teilweise bis zum 2. April Von dpa | 14.03.2022, 17:15 Uhr

Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern plant, angesichts der hohen Zahl der Corona-Neuinfektionen im Land möglichst viele Corona-Regeln auch nach dem 19. März beizubehalten. „Wir sind in einer schwierigen Lage, die Corona-Lage ist dynamisch“, sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) im Anschluss an die Sonderkabinettssitzung am Montag in Schwerin.