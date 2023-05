Wahl-Plakat in Nürnberg Foto: Sven Grundmann/news5/dpa up-down up-down Türkei-Wahlen Besonders hohe Wahlbeteiligung von Deutsch-Türken Von dpa | 04.05.2023, 14:16 Uhr

Am 14. Mai wird der künftige Präsident der Türkei gewählt. In Deutschland sind 1,5 Millionen Deutsch-Türken wahlberechtigt. Eine so hohe Wahlbeteiligung gab es selten, sagt die Türkische Gemeinde.