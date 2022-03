Allerdings zeige die Kriegsrealität auch eine kommunikative Ohnmacht. „Letztlich siegt die militärische über die mediale Macht“, so der Wissenschaftler. „Niemand sollte deshalb – wie in der Digital-Euphorie längst vergangener Jahrzehnte – über die demokratisierende Kraft digitaler Technologie und die berauschende Intelligenz der Schwärme jubeln.“

Das Scheitern der Kommunikation sieht Pörksen mit großer Sorge auch für die westlichen Gesellschaften. „Gefährlich wäre eine mentale Militarisierung. Gefährlich wäre aber auch – man denke nur an den moralisch verwahrlosten Putin-Kitsch der extremen Linken und der Rechten – die aktuelle Bedrohung der offenen Gesellschaft zu übersehen.“ Es komme auf einen schwierigen Balanceakt an: „Wehrhafter zu werden, auch in der Bekämpfung von Desinformation, aber den Aufklärungsmut und den Verständigungswillen am Leben zu erhalten.“