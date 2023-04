Die bisherige Regierende Bürgermeisterin und designierte Berliner Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Franziska Giffey (links, SPD), und der designierte Regierende Bürgermeister, Kai Wegner (CDU). Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka up-down up-down Heute im Abgeordnetenhaus Berlin bekommt eine neue Regierung: CDU-Politiker Kai Wegner vor Wahl zum Bürgermeister Von dpa | 27.04.2023, 10:22 Uhr

Die Bildung des neuen schwarz-roten Senats in Berlin steht an diesem Donnerstag vor der letzten Hürde: Kai Wegner stellt sich am Mittag im Abgeordnetenhaus zur Wahl als Regierender Bürgermeister.