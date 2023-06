UN-Sicherheitsrat Foto: Loey Felipe/UN Photo/dpa up-down up-down Westafrika Berlin für geordneten Abzug aus Mali Von dpa | 17.06.2023, 11:51 Uhr

Die aus Russland unterstützte Militärregierung in Mali fordert einen unverzüglichen Abzug der Blauhelme. Deutschland will für seine Soldaten am geordneten Verfahren festhalten.