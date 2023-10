Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist nach Medienberichten am Dienstag nach Israel. Dies berichtete der Sender ntv am Montag aus Regierungskreisen, zuvor hatten bereits israelische Medien über den bevorstehenden Besuch des Kanzlers berichtet. Die „Bild“-Zeitung sprach von einer Visite „in den nächsten Tagen“. Die Bundesregierung bestätigte die Reise zunächst nicht.

Scholz nimmt am Montag an einem Westbalkan-Gipfel in der albanischen Hauptstadt Tirana teil. Nach dem Großangriff der Hamas hatte er am Donnerstag bei einer Regierungserklärung im Bundestag Israel die volle Unterstützung Deutschlands zugesichert. Israels Sicherheit sei „deutsche Staatsräson“, hatte der Kanzler betont. Am Freitag war bereits Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel gereist.

