Konflikt Türkei verkündet militärisches Vorgehen in Nordsyrien Von dpa | 20.11.2022, 01:29 Uhr

Eine Woche nach dem Anschlag in Istanbul hat die Türkei „Operationen“ in Nordsyrien und im Nordirak verkündet. Man gehe gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die syrische Kurdenmiliz YPG vor, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums. Beide macht Ankara für den Anschlag mit sechs Toten verantwortlich.