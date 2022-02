Bundesverteidigungsministerin Lambrecht FOTO: Mindaugas Kulbis Ukraine Bericht: Bundeswehr plant Verstärkung für Nato-Partner Von dpa | 25.02.2022, 08:54 Uhr | Update vor 9 Min.

Nach der russischen Invasion in die Ukraine will nach einem Medienbericht Deutschland Waffen, Soldatinnen und Soldaten zur Verstärkung an die Nato-Ostgrenze schicken.