Erwin Sellering (SPD), früherer Ministerpräsident und Vorstandsvorsitzender der Klimastiftung MV. Foto: Jens Büttner/dpa FOTO: Jens Büttner Ex-Ministerpräsident Beratung zu Klimastiftungs-Auflösung: Sellering sagt ab Von dpa | 03.05.2022, 12:19 Uhr

Bei der Suche nach einer rechtskonformen Auflösung der umstrittenen Klimaschutzstiftung MV verschärfen sich die Spannungen zwischen Stiftungsvorstand sowie Landtag und Regierung. Der Vorstandsvorsitzende, Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD), sagte am Dienstag die Teilnahme an einer für Mittwoch geplanten Beratung im Landtag ab. Dabei soll ein vom Innenministerium in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten zur Stiftungs-Auflösung vorgestellt werden, das bislang aber unter Verschluss gehalten wird. „Solange nicht die Möglichkeit besteht, das Gutachten nachlesen und überprüfen zu können, hat ein weiteres Gespräch aus Sicht des Vorstandes keinen Sinn“, begründete Sellering die Absage.