Simone Oldenburg FOTO: Jens Büttner Kabinett Beitragsfreien Ferienhort auf den Weg gebracht Von dpa | 08.03.2022, 15:04 Uhr | Update vor 2 Std.

Die Landesregierung hat am Dienstag den beitragsfreien Ferienhort von bis zu zehn Stunden täglich auf den Weg gebracht. Dafür soll das Kindertagesförderungsgesetz geändert werden, wie Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin sagte. Nun beginnt die Anhörung.