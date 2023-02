AfD-Rechtsaußen Björn Höcke würde die Linken-Politikerin mit offenen Armen empfangen. Archivfoto: dpa/Sebastian Kahnert up-down up-down Bei Pegida-Demo in Dresden „Kommen Sie zu uns“: Björn Höcke mit Angebot an Sahra Wagenknecht und | 25.02.2023, 09:04 Uhr Von Maximilian Matthies dpa | 25.02.2023, 09:04 Uhr

Bei einer Pegida-Demo in Dresden unterbreitet AfD-Rechtsaußen der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht ein Angebot zum Eintritt in seine Partei. Alice Schwarzer, mit der Wagenknecht eine Demo gegen Waffenlieferungen in der Ukraine demonstriert, wehrt sich gegen Vorwürfe rechter Propaganda.