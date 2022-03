Annalena Baerbock FOTO: Annette Riedl Politik Beeindruckt von der Hilfsbereitschaft Von dpa | 28.03.2022, 16:16 Uhr | Update vor 21 Min.

Zuhören und Mut zu sprechen: Annalena Baerbock hat am Montag eine Erstaufnahmestation für Flüchtlinge besucht. Die Einrichtung befindet sich in Eisenhüttenstadt im Bundesland Brandenburg. Dort sind Menschen untergebracht, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind und neu nach Deutschland kommen.