Trotz Flugblatt-Affäre Umfrage-Hoch für Aiwanger-Partei in Bayern – CSU von Söder stürzt ab Von dpa | 08.09.2023, 22:12 Uhr Hubert Aiwanger auf dem Volksfest Gillamoos: Beobachter sehen eine große Solidarisierung nach der Flugblatt-Affäre. Foto: dpa/Daniel Löb up-down up-down

Die Flugblatt-Affäre um den stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger hat den Freien Wählern in Bayern offenbar nicht geschadet – im Gegenteil. Der Trend in den Umfragen zeigt im Moment erkennbar nach oben. Was die Gründe dafür sein könnten.