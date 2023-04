CSU-Zentrale Foto: Matthias Balk/dpa up-down up-down München Bayerische Opposition fordert Razzia in CSU-Zentrale Von dpa | 04.04.2023, 04:13 Uhr

In Untersuchungsausschüssen des Landtags geht es gerne hoch her. Dass es jedoch einen Antrag auf die Durchsuchung einer Parteizentrale gibt, dürfte zumindest in Bayern ein absolutes Novum sein.