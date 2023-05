Der ehemalige US-Präsident Barack Obama und Bundeskanzler Olaf Scholz (rechts, SPD) nach ihrem Treffen in Berlin. Foto: dpa/Michael Kappeler up-down up-down Ex-US-Präsident zu Besuch Barack Obama in Deutschland: Abendessen mit Angela Merkel, Mittagessen mit Olaf Scholz und | 03.05.2023, 16:25 Uhr Von Mark Otten dpa | 03.05.2023, 16:25 Uhr

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama ist in Berlin – und nutzt die Zeit für ein Wiedersehen mit Ex-Kanzlerin Angela Merkel und ein Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Der eigentliche Höhepunkt seines Besuchs steht am Mittwochabend an.