Wenn es nach den Grünen in Niedersachsen geht, soll es ab August 2023 ein landesweites 365-Euro-Ticket geben. FOTO: dpa/Moritz Frankenberg Skepsis gegenüber Plänen der Grünen Kann man mit 365-Euro-Ticket bald durch ganz Niedersachsen fahren? Von Sven Stahmann | 10.05.2022, 11:59 Uhr

Unter der Großen Koalition wird es in Niedersachsen in dieser Legislaturperiode kein flächendeckendes 365-Euro-Ticket geben. Bei einer Regierungsbeteiligung der Grünen ab Oktober 2022 soll sich das ändern. Wie das Ticket funktionieren soll und was Kritiker dazu sagen.