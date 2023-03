Die EVG hat anlässlich der Zweiten Runde in den Tarifverhandlungen der Gewerkschaft EVG mit der Deutsche Bahn AG am Berliner Hauptbahnhof zu einer Demonstration aufgerufen Foto: dpa/Annette Riedl up-down up-down Tarifverhandlungen dauern an Bahn legt Tarif-Angebot vor – EVG prüft bis Mittwoch Von dpa | 14.03.2023, 18:20 Uhr | Update vor 56 Min.

In den Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn hat der Konzern am Dienstagabend ein erstes Angebot vorgelegt. Bis Mittwoch will die Gewerkschaft EVG dieses nun prüfen.