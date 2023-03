Annalena Baerbock Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Wiederaufbau Baerbock sichert irakischen Kurden Unterstützung zu Von dpa | 08.03.2023, 12:54 Uhr

Nach dem militärischen Sieg über die Terrormiliz IS2017 leben noch immer gut eine Million Binnenvertriebene im Irak. Baerbock mahnt eine Rückkehr in Würde an. Es ist nicht der einzige Appell an diesem Tag.