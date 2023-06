Außenministerin Baerbock Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Putschversuch Baerbock: Machtkampf in Russland ist Teil von „Schauspiel“ Von dpa | 26.06.2023, 10:51 Uhr

Der Wagner-Aufstand wird auch in Deutschland diskutiert. Für Außenministerin Annalena Baerbock ist nicht eindeutig, was in Russland geschehen ist. Sicher ist aber: Deutschland sollte sich nicht einmischen.