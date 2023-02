Annalena Baerbock Foto: Jörg Carstensen/dpa up-down up-down Außenpolitik Baerbock besucht Nato-Anwärter Finnland und Schweden Von dpa | 13.02.2023, 05:10 Uhr

Finnland und Schweden streben in die Nato, die Türkei blockiert. Darum wird es beim Besuch von Außenministerin Baerbock in den beiden Ländern gehen. Aber auch um Waffenlieferungen in die Ukraine.