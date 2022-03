Till Backhaus FOTO: Jens Büttner Agrarministerium Backhaus legt neues Landeswaldprogramm vor Von dpa | 15.03.2022, 20:30 Uhr | Update vor 1 Std.

Dem Klimaschutz und dem klimagerechten Umbau des Waldes wird im neuen Landeswaldprogramm Mecklenburg-Vorpommerns mehr Gewicht verliehen. „Wald ist multifunktional, unersetzlich und im Klimawandel umso wichtiger als nachhaltige Lebensgrundlage - Wald schafft Zukunft“, erklärte Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag in Schwerin. Etwa 30 Institutionen, Verbände und Vereine hätten an der Fortschreibung des Programms von 2016 mitgewirkt. Die Neufassung sei nun zur Beratung an den Agrarausschuss des Landtages übergeben worden.