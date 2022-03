Till Backhaus FOTO: Jens Büttner Umweltministerium Backhaus: Entwurf für Klimaschutzgesetz Ende 2022 vorlegen Von dpa | 10.03.2022, 12:14 Uhr | Update vor 45 Min.

Umweltminister Till Backhaus (SPD) will in Kürze den Dialogprozess zum Klimaschutzgesetz für Mecklenburg-Vorpommern starten und noch vor Ende des Jahres einen Gesetzentwurf vorlegen. „Wir wollen Veränderungen herbeiführen und hoffen, dass es nicht zu spät ist“, sagte Backhaus am Donnerstag im Landtag in Schwerin unter Hinweis auf bereits spürbare Folgen des Klimawandels wie Waldbrände oder Starkregen.