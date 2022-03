Marode Talbrücke Rahmede FOTO: Kay-Helge Hercher Verkehr Autobahn GmbH investiert in diesem Jahr 530 Millionen Euro Von dpa | 11.03.2022, 10:40 Uhr | Update vor 55 Min.

Die für die Autobahnen im westfälischen Landesteil zuständige Autobahn GmbH des Bundes wird in diesem Jahr 530 Millionen Euro in den Neubau und Erhalt des Straßennetzes investieren. Das teilte die Niederlassung am Freitag in Hamm mit. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei das ein Plus von 25 Millionen, heißt es in einer Pressemitteilung.