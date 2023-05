Arabische Liga Foto: ---/SANA/AP/dpa up-down up-down Konflikte Auswärtiges Amt: Mit Syrien vorerst „keine Normalisierung“ Von dpa | 08.05.2023, 13:56 Uhr

Hunderttausende sind seit Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien ums Leben gekommen. Nun kehrt das Land in die Arabische Liga zurück. Für das Auswärtige Amt in Berlin ändert das jedoch vorerst nichts.