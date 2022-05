Anthony Albanese spricht auf einer Veranstaltung der Labor Party in Sydney. Noch ist unsicher, ob er Australien alleine regieren kann oder eine Minderheitsregierung führen wird. Foto: Rick Rycroft/AP/dpa FOTO: Rick Rycroft Parlamentswahl Australiens neuer Premier Albanese wird am Montag vereidigt Von dpa | 22.05.2022, 04:17 Uhr

Seit fast zehn Jahren regierte in Australien die konservative Liberal Party. Doch das Land leidet unter vielen Problemen - vor allem unter dem Klimawandel. Nun bekommt Down Under einen neuen Premier.