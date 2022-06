Außenministerin Baerbock befindet sich derzeit in Pakistan. FOTO: imago images/photothek Alle Termine abgesagt Während Pakistan-Reise: Außenministerin Baerbock positiv auf Corona getestet Von dpa | 07.06.2022, 13:24 Uhr

Außenministerin Annalena Baerbock hat nach einem positiven Corona-Schnelltest kurz nach Beginn ihres Besuches in Pakistan alle weiteren Termine abgesagt. Das teilte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Christofer Burger, am Dienstag am Rande der Reise in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad mit. Ursprünglich wollte die Grünen-Politikerin nach ihrem bis Mittwoch geplanten Besuch in Pakistan nach Griechenland und in die Türkei weiterreisen.