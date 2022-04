Baerbock in Mali FOTO: Kay Nietfeld Diplomatie Außenministerin Baerbock besucht Mali Von dpa | 12.04.2022, 07:02 Uhr | Update vor 33 Min.

Es ist der erste Besuch von Außenministerin Baerbock in Afrika. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine lässt sie auch in Mali und Niger nicht los - Moskau sucht in der Region mehr Einfluss.