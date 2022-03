Ukraine-Demo FOTO: Oliver Berg Politik Ausnahmsweise am Donnerstag: Demos von Fridays for Future Von dpa | 03.03.2022, 01:34 Uhr | Update vor 2 Std.

Die Klimabewegung Fridays for Future ruft heute in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen zu Protesten gegen den Krieg in der Ukraine auf. Nach Polizeiangaben erwarten die Veranstalter in Köln rund 2000 Teilnehmer, in Wesel sind 2500 bis 3000 angemeldet. Auch in Essen soll es eine Demo geben. „Wir können ja nicht so lange warten bis ein Freitag kommt, damit wir auf die Straße gehen“, sagte ein Sprecher der Klimabewegung. „Und deshalb müssen wir so schnell es geht ein Zeichen setzen.“