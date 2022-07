Die Landeschefs von Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, Steffen Bockhahn und Rico Gebhardt, drückten unterdessen in der Personaldebatte aufs Tempo. «Basisdemokratie stelle ich mir anders vor, als dass jemand nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen eine Pressekonferenz gibt und dort erklärt, wer die Parteiführung bildet», sagte Bockhahn der «Mitteldeutschen Zeitung» (Donnerstag).

Lafontaine ist sowohl als Parteichef als auch als Spitzenkandidat der Linken für die Bundestagswahl 2013 neben Gregor Gysi im Gespräch. Was der Ex-Parteichef und Gründungsvater der gesamtdeutschen Linken vor hat, will er aber erst Mitte Mai bekanntgeben. «An der Festlegung, erst nach den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen die Führungsfrage zu entscheiden, hat sich nichts geändert», sagte er der «Saarbrücker Zeitung» (Freitag).

Lötzsch war am Dienstag wegen einer schweren Erkrankung ihres Mannes zurückgetreten. Ihr Co-Vorsitzender Klaus Ernst wird die Linke nun bis zum Parteitag am 2. und 3. Juni in Göttingen alleine führen. Dann soll der neue Vorstand gewählt werden. Die Parteispitze will wie Lafontaine die Personaldebatte aus dem Wahlkampf heraushalten. «Parteien, die sich im Wahlkampf mit sich selbst beschäftigen, sind nicht erfolgreich. Das müssen wir beherzigen», sagte Parteichef Ernst der «Passauer Neuen Presse» (Donnerstag).