Corona-Test FOTO: Kira Hofmann Politik Aufwärtstrend bei Sieben-Tage-Inzidenz hält an Von dpa | 02.03.2022, 19:15 Uhr | Update vor 16 Min.

Der Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern hält an. Der Wert der Corona-Neuinfektionen stieg am Mittwoch im Vergleich zum Vortag um 69,9 Punkte auf 1626,4, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Damit ist erneut ein Höchststand erreicht. Mit 6178 registrierten Neuinfektionen lag der Tageswert erneut über der 6000er Marke und 979 Zähler über dem Wert der Vorwoche.