Der Staat entwickelte sich in seinen Grundzügen aus zwei Landesteilen: aus der Markgrafschaft Brandenburg, die zu den sieben Kurfürstentümern des Heiligen Römischen Reiches gehörte, und andererseits aus dem Herzogtum Preußen, das wiederum aus dem Staat des Deutschen Ordens hervorgegangen war. Seit dem Jahr 1415 regierten die Hohenzollern in der Mark Brandenburg. Im 17. Jahrhundert war Brandenburg eines der am stärksten vom Dreißigjährigen Krieg betroffenen deutschen Gebiete. Dörfer und Städte waren in weiten Teilen des Landes verwüstet. Um seinem Land künftig ähnliche Schicksalsschläge zu ersparen, wollte es Kurfürst Friedrich Wilhelm, später der Große Kurfürst genannt, zu einem mächtigen, unangreifbaren Staat machen. Er betrieb den Aufbau einer effizienten Verwaltung und einer schlagkräftigen Armee. Friedrich Wilhelm baute ein stehendes Heer auf, das Brandenburg zu einem begehrten Verbündeten anderer europäischer Staaten machte. Dies ermöglichte dem Kurfürsten, Unterstützerzahlungen von mehreren Seiten zu erhalten. Im Inneren führte er Wirtschaftsreformen durch. Damit war die Grundlage für die Stärke Preußens gelegt.