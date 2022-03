Hamburgs Schulsenator Ties Rabe FOTO: Marcus Brandt Schulen Aufnahme ukrainischer Schüler: Senator bittet um Hilfe Von dpa | 22.03.2022, 17:28 Uhr | Update vor 16 Min.

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) hat die Schulen der Hansestadt um Hilfe bei der Aufnahme ukrainischer Flüchtlingskinder gebeten. Es sei davon auszugehen, dass in kurzer Zeit sehr viele Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden müssen, heißt es in einem Brief des Senators an alle Schulleitungen vom Montag, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.