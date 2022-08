ARCHIV - Ron Prosor wird Israels neuer Botschafter in Deutschland. Foto: Justin Lane/EPA/dpa FOTO: Justin Lane up-down up-down Diplomatie „Auch persönliche Aufgabe“: Botschafter Israels tritt Amt an Von dpa | 22.08.2022, 05:40 Uhr

Für ihn schließe sich ein Kreis, sagt der neue oberste Diplomat Israels in Deutschland. Der 63-jährige Prosor hat familiäre Wurzeln in Berlin. Er will die Beziehungen zwischen den beiden Völkern vertiefen.