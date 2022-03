3G-Regelung FOTO: Martin Schutt Politik Auch für Ungeimpfte Lockerung in vielen Freizeitbereichen Von dpa | 04.03.2022, 02:04 Uhr | Update vor 12 Min.

Tanzen in der Disco - das war lange Zeit coronabedingt unmöglich. Ab Mitternacht dürfen Discos in NRW die Pforten öffnen - allerdings weiter unter strengen Beschränkungen. In anderen Freizeitbereichen gibt es auch für Ungeimpfte wieder ein Stück Normalität.