Sergej Schoigu Foto: Pavel Bednyakov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa up-down up-down Ex-Sowjetrepublik Atomwaffen in Belarus bleiben unter russischer Kontrolle Von dpa | 25.05.2023, 12:18 Uhr

Die Kontrolle über die in Belarus stationierten Atomwaffen verbleibt in Moskau. „Russland übergibt Belarus die Atomwaffen nicht“, so Russlands Verteidigungsminister Schoigu.