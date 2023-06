Atommüll Foto: Mia Bucher/dpa up-down up-down Umweltpolitik Atommüllendlager Schacht Konrad verzögert sich erneut Von dpa | 13.06.2023, 12:27 Uhr

In Salzgitter soll das erste genehmigte Endlager für Atommüll in Deutschland entstehen. Doch so schnell wie geplant - nämlich bis 2027 - wird das ehemalige Eisenerzbergwerk nun doch nicht bereit stehen.