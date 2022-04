ARCHIV - Die Organisation «Ärzte ohne Grenzen» rettet mit dem Schiff «Geo Barents» Bootsmigranten aus dem Mittelmeer. Foto: Carmelo Imbesi/ANSA via ZUMA Press/dpa/Archiv FOTO: Carmelo Imbesi Private Seenotretter Ärzte ohne Grenzen retten 100 Migranten im Mittelmeer Von dpa | 23.04.2022, 16:29 Uhr

Am Samstagmorgen ist ein Boot mit Migranten an Bord bei Libyen in Seenot geraten. Freiwillige Helfer der „Geo Barents“ retteten rund 100 Menschen - unter ihnen auch Kinder und eine schwangere Frau.