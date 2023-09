Händehaltende, singende Menschen, die um ein großes Lagerfeuer stehen: So war die „Artgemeinschaft“ auf Videos und Bildern in den sozialen Netzwerken zu sehen. Doch hinter den scheinbar harmlosen Feiern steckte eine der ältesten rechtsextremistischen Vereinigungen in Deutschland, die nun von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) verboten wurde.

Das Verbot setzte die Polizei mit Razzien gegen Mitglieder der Neonazi-Gruppe am Mittwoch in zwölf Bundesländern durch. Betroffen von den Durchsuchungen waren Objekte in Norddeutschland Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

Seit wann existierte die „Artgemeinschaft“?

Der nun verbotene Verein „Die Artgemeinschaft – Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung“ bestand bereits seit den 50er-Jahren. Sie ging hervor aus der Nordischen Glaubensgemeinschaft aus der Zeit der Weimarer Republik, die eine rassistische und antisemitische Weltanschauung widerspiegelte. Gründer war Wilhelm Kusserow, der ab 1951 mit der „Artgemeinschaft“ eine Nachfolgeorganisation aufbaute, die sechs Jahre später einen Eintrag ins Vereinsregister erhielt.

Wie kam es zum Verbot?

Das Verbot gegen die Vereinigung, deren Mitglieder sich häufiger in einem Hotel in Thüringen trafen, wurde nach Angaben des Ministeriums seit mehr als einem Jahr vorbereitet. Maßgeblich seien hierbei Erkenntnisse des Verfassungsschutzes gewesen, hieß es.

Die Vereinigung, die nach Ministeriums-Schätzungen rund 150 Mitglieder hat, richte sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und den Gedanken der Völkerverständigung. Beispielsweise habe der Verein seinen Mitgliedern Anweisungen zu einer richtigen „Gattenwahl“ gegeben, um gemäß seiner rassistischen Ideologie das „richtige“ Erbgut weiterzugeben.

Unter dem Deckmantel eines pseudoreligiösen germanischen Götterglaubens habe die „Artgemeinschaft“ ihr gegen die Menschenwürde verstoßendes Weltbildes verbreitet.

Razzia gegen die „Artgemeinschaft" in Ilfeld in Thüringen: Die rechtsextreme Vereinigung ist von Innenministerin Nancy Faeser verboten worden.

Was steckt hinter der Vereinigung?

Nancy Faeser beschrieb die „Artgemeinschaft“ als „sektenartige, zutiefst rassistische und antisemitische Vereinigung“. Das Verbot sei ein „weiterer harter Schlag gegen den Rechtsextremismus und gegen die geistigen Brandstifter, die bis heute NS-Ideologien verbreiten.“

Der Verein habe versucht, durch eine „widerwärtige Indoktrinierung von Kindern und Jugendlichen neue Verfassungsfeinde heranzuziehen“, so die Innenministerin.

Zu den antisemitisch gefärbten Kinderbüchern, die von der Vereinigung vertrieben wurden, gehörten nach Angaben aus Sicherheitskreisen mehrere Titel aus der Zeit des Nationalsozialismus. Dazu zählt etwa das Buch „Pudelmopsdackelpinscher“.

Welche Ideologie vertraten die Mitglieder?

Mitglieder der „Artgemeinschaft“ vereinte sowohl eine rechtsextreme und antisemitische Gesinnung als auch ein neuheidnischer und antichristlicher Glaube. Sie vertraten eine nationalsozialistische Rassenlehre, die als oberstes Ziel den Erhalt „der eigenen Menschenart“ verfolgte. Anzeichen für Militanz fanden sich etwa in der Glaubenslehre der Organisation, den „Artbekenntnissen“. Bei den Durchsuchungen stellte die Polizei unter anderem Schusswaffen und ABC-Schutzanzüge sicher.

Bei den Razzien gegen Mitglieder der „Artgemeinschaft" sind auch Schusswaffen sichergestellt worden.

Eines der häufig verwendeten Symbole der „Artgemeinschaft“ war das „Irminsul“-Zeichen aus der germanischen Mythologie als Gegenpart zum christlichen Kreuz. Die Zeitrechnung der Mitglieder war eine andere. Sie orientierte sich nicht an Christ Geburt, sondern das aktuelle Datum war „3823 n. St.“ – „nach Stonehenge“.

Wer gehörte der „Artgemeinschaft“ an?

Die „Artgemeinschaft“ trat eher selten öffentlich in Erscheinung. Gegliedert war die Organisation in „Gefährtschaften“, „Gilden“ und „Freundeskreise“. Vor allem bei internen Treffen, Schulungen und Feiern kamen die Mitglieder zusammen. Als Anlass dienten „Sonnenwendfeiern“ oder Sommerlager für Kinder und Jugendliche.

Sie zeigten sich dabei meist in traditioneller Kleidung, Frauen trugen überwiegend lange Kleider. Einer der Anführer war ab 1989 bis zu seinem Tod im Jahr 2009 der frühere NPD-Politiker und Hamburger Anwalt Jürgen Rieger.

Der frühere NPD-Politiker und Hamburger Anwalt Jürgen Rieger führte die „Artgemeinschaft" 20 Jahre lang an.

Auf der Webseite des Innenministeriums hieß es: „Durch das Betreiben eines vereinseigenen ‚Buchdienstes‘, einer Webseite und von Präsenzen in sozialen Medien wurden auch Nicht-Mitglieder mit rechtsextremistischem Gedankengut ideologisiert, radikalisiert und auch geworben. Über einen Telegram-Kanal soll laut Verfassungsschutz etwa eine antisemitische Karikatur, die Juden als „Söhne des Teufels“ verunglimpfte, versendet worden sein.

Welche Verbindung gibt es zu den völkischen Siedlern und zum NSU?

Großen Einfluss hatte die „Artgemeinschaft“ unter den völkischen Siedlern. Einige von ihnen sollen zum „harten Kern“ gehört haben. Die Bewegung ist häufig in strukturschwachen Regionen aktiv – etwa in Mecklenburg-Vorpommern. Darüber berichtet die Rechtsextremismus-Expertin Andrea Röpke in ihrem Buch „Gefährlich verankert“.

Laut Bundesinnenministerium umfasst das ausgesprochene Verbot alle Teilorganisationen der Bewegung. Dazu gehört ein Verein namens „Familienwerk“, der kinderreiche Familien aus der völkischen Szene finanziell unterstützt haben soll.

Die „Artgemeinschaft“ soll auch Verbindung zu Rechtsterroristen gehabt haben, etwa zur Terrorzelle „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) . Der verurteilte NSU-Unterstützer Andre E. soll laut niedersächsischem Verfassungsschutz an Treffen teilgenommen haben. Ein weiterer Name, der auftaucht, ist der von Rechtsextremist Stephan Ernst, der 2019 den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erschossen hat. Er soll der nun verbotenen Vereinigung zeitweilig angehört haben.

